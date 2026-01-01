Es ist bekannt geworden, wie die Lichter am Freitag ausgeschaltet werden sollen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Grund für die Einführung der restriktiven Maßnahmen sind die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

In allen Regionen der Ukraine wird es am Freitag, den 2. Januar, stündliche Stromabschaltungen geben. Dies berichtet der Pressedienst von Ukrenerho.

Wie bereits erwähnt, werden am 2. Januar in allen Regionen Pläne für stündliche Stromabschaltungen und Pläne für Strombegrenzungen (für industrielle Verbraucher) angewendet.

Der Grund für die Einführung von Beschränkungsmaßnahmen – die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen.

„Die Situation im Stromnetz kann sich ändern. Zeitpunkt und Umfang der Anwendung von Abschaltungen an Ihrer Adresse – informieren Sie sich auf den offiziellen Seiten von oblenergo in Ihrer Region“, heißt es in der Mitteilung weiter. Das Unternehmen erinnerte auch an die Notwendigkeit eines sorgfältigen Stromverbrauchs.

Wir erinnern daran, dass am Morgen des 31. Dezember aufgrund der russischen Streiks ein großer Teil der Verbraucher in den Regionen Odessa und Donezk ohne Strom war, außerdem gab es Stromausfälle in den Regionen Saporischschja und Charkiw. Ukrainische Streiks gegen russische Energieanlagen erreichen Rekordhöhe