Einer der Treffer war in der Nähe eines privaten Wohnhauses. Ein 30-jähriger Mann starb, eine Frau wurde ebenfalls verwundet.

Die Russen haben am Sonntag, den 4. Januar, abends die Gemeinde Kramatorsk in Donezk beschossen und dabei einen zivilen Mann getötet und eine Frau verwundet. Dies berichtete der Leiter der MVA von Kramatorsk Alexander Goncharenko, berichtet Suspilne Donbass.

„Russische Truppen beschossen die Gemeinde in der Zeit von 18:45 bis 19:30 Uhr. Die Art der Bewaffnung wird derzeit ermittelt. Bei einem der Treffer in der Nähe eines privaten Wohnhauses wurde ein 1996 geborener Mann getötet und eine 1996 geborene Frau verwundet“, sagte der Leiter der MVA.

Ihm zufolge gab es vier Treffer.

Auch nach Kramatorsk Stadt Militärverwaltung auf Facebook, um 10:35 – UAV „Molniya-2“ traf das Gebäude eines Ladens, und um 18:45 – ein Angriff UAV traf zivile Infrastruktur. Zwischen 19:10 und 19:30 Uhr gab es drei Angriffe auf den privaten Sektor der Gemeinde.

Zuvor hatte das Gericht einen russischen Agenten, der den feindlichen Beschuss von Kramatorsk korrigiert hatte, zu 15 Jahren Haft mit Beschlagnahmung seines Eigentums verurteilt.

