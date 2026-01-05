Nachrichten vom 5. Januar: Russischer Angriff auf das amerikanische Werk in Dnipro, historischer Höchststand des Dollars

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Was wurde heute besprochen?

Öl. Die Ölpreise sanken, nachdem die US-Operation zur Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro für Unsicherheit über die Zukunft der größten Ölreserven der Welt gesorgt hatte.

Über Energie. In der Region Donezk haben russische Angreifer eine Stromerzeugungsanlage angegriffen, und in insgesamt drei Regionen fiel nach den Angriffen des Feindes der Strom aus.

Am Nachmittag des 5. Januar hat der Feind fünf Raketenangriffe auf die Energieinfrastruktur von Charkiw geflogen.

Über Selenskyjs neuen Berater. Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ehemalige kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland zu seiner Beraterin für wirtschaftliche Entwicklung ernannt.

Über den russischen Angriff auf das Werk in Dnipro. Der Feind hat ein Werk in Dnipro angegriffen, das einem amerikanischen Unternehmen gehört. Infolge des Angriffs ergossen sich 300 Tonnen Öl auf die Straßen.

Zum Dollar-Wechselkurs. Der offizielle Wechselkurs zwischen Euro und Hrywnja wird am Dienstag, den 6. Januar, um 6 Kopeken auf 49,51 Hrywnja sinken, während der Dollar einen neuen historischen Höchststand von 42,42 Hrywnja erreicht.

Neuer Akteur: Was ist über die estnische IUTE bekannt, die eine Bank in der Ukraine kauft?

Estnische Investoren haben der bankrotten RBC Bank neues Leben eingehaucht. Wer sind sie und warum brauchen sie eine angeschlagene Bank in der Ukraine?