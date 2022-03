Der Stadtrat von Melitopol hat die Abgeordneten des Oppositionsblocks zu staatlichen Betrügern erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Der Stadtrat von Melitopol bestätigte in einer außerordentlichen Sitzung am Sonntag, den 13. März, die Zuständigkeit der Ukraine und erkannte die Abgeordneten des Oppositionsblocks, die am Vortag die Gründung des so genannten „Komitees der Volksdeputierten“ angekündigt hatten, als staatliche Hochstapler an. Dies teilte der stellvertretende Leiter des Präsidialamtes, Kyrylo Tymoshenko, mit.

Der Stadtrat übermittelte seine Erklärung an den Präsidenten, den Generalstaatsanwalt und die Regierungen der NATO-Mitgliedstaaten.

„Wir, die Abgeordneten des Stadtrates von Melitopol der Region Saporischschja der VIII. Einberufung, die als Ergebnis der demokratischen Kommunalwahlen rechtlich befugt sind, die Interessen der lokalen Gebietskörperschaft Melitopol zu vertreten, informieren über die kritische Situation: 1. Die Stadt Melitopol ist seit dem 26. Februar 2022 vorübergehend von der Russischen Föderation besetzt“, heißt es in dem Aufruf.

Sie erinnerte auch an die Entführung des Bürgermeisters von Melitopol, Iwan Fjodorow, der Abgeordneten des Regionalrats von Saporischschja, Leyla Ibragimowa, und der örtlichen pro-ukrainischen Aktivistin Olga Gaisumowa durch die russischen Besatzer. Es sei darauf hingewiesen, dass die Besatzer anstelle des entführten Fjodorow die Abgeordnete des Oppositionsblocks Galina Danilchenko zum „Bürgermeister“ ernannt haben.

So forderte der Stadtrat von Melitopol die NATO auf, eine Flugverbotszone über der Ukraine zu verhängen, Präsident Wolodymyr Selenskyjj auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, um den rechtmäßigen Bürgermeister Fjodorow freizulassen, und Venediktowa auf, ein Ermittlungsverfahren gegen die Abgeordneten des Oppositionsblocks wegen Staatsverrats einzuleiten.

„Melitopol ist und bleibt ukrainisch! Ivan Fedorov, halt dich fest! Wir sind bei Ihnen!“ – kommentierte die Entscheidung des Stadtrats durch den stellvertretenden Leiter des Büros von Präsidentin Timoschenko…