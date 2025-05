Selenskyj über den Angriff auf Sternenko: "Alle Fakten werden der Öffentlichkeit präsentiert werden"

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Sicherheitsdienst der Ukraine untersucht weiterhin die Umstände des Angriffs auf den Freiwilligen Serhij Sternenko. Die Ukrainer werden auf jeden Fall die Einzelheiten des Falles erfahren.

Dies sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj laut RBK Ukrajina in seiner Abendansprache.

Dem Staatschef zufolge ist er mit den Umständen des Angriffs auf den Freiwilligen vertraut. Der Leiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine berichtete dem Präsidenten über die Ermittlungen im Fall Sternenko.

Selenskyj versicherte, dass die Öffentlichkeit alle Einzelheiten dieses hochkarätigen Verbrechens erfahren werde.

„Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat den Angreifer schnell festgenommen, dafür danke ich Ihnen. Alle Fakten über den Anschlag werden der Öffentlichkeit präsentiert werden“, betonte Selenskyj.

Wer ist Sternenko?

Serhij Sternenko wurde am 20. März 1995 in dem Dorf Sadove im Bezirk Bilhorod-Dnistrowskyj der Region Odessa geboren.

Er erhielt seine Hochschulausbildung an der Hochschule für Wirtschaft, Recht und Hotel- und Gaststättengewerbe in Odessa, wo er sich auf Jura spezialisierte. Später setzte er sein Studium im selben Fachbereich an der Mechnikov Odessa National University fort.

Im Jahr 2014 schloss er sich dem Odessa Euromaidan an, den er auch anführte, und nahm an den Veranstaltungen der Revolution der Würde in Kiew teil.

Seit dem Beginn der russischen Invasion ist er ehrenamtlich tätig und betreibt einen eigenen YouTube-Kanal.

