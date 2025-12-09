Die Ukraine hat eine groß angelegte illegale Tabakproduktion im Wert von 25 Millionen Hrywnja ausgehoben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Beamte der Strafverfolgungsbehörden haben eine unterirdische Tabakproduktionsanlage ausgehoben, die in den Regionen Chmelnyzkij, Kiew und Odessa tätig war und Fertigprodukte im industriellen Maßstab in der gesamten Ukraine verkaufte.

Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Den Ermittlungen zufolge organisierte eine Gruppe von Personen den gesamten Zyklus der illegalen Tabakproduktion – vom Anbau und der Ernte der Pflanzen bis zur Fermentierung, dem Mahlen und dem Verkauf. Sie benutzten die Angaben eines kontrollierten Unternehmens, um ihre Aktivitäten zu verschleiern.

Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft wurden bei den genehmigten Durchsuchungen an den Orten der Produktion, der Lagerung und des Verkaufs die folgenden Gegenstände beschlagnahmt

- etwa 45 Tonnen Tabakblätter und verkaufsfertiger Tabak,

- mehr als 75 Tonnen geerntete Pflanzen,

- Produktionsausrüstung,

- 252 Tausend Hrywnja in bar.

Es wurden auch fast 70 Hektar Land mit nicht abgeernteten Pflanzen gefunden.

Nach Schätzungen der Strafverfolgungsbehörden beläuft sich der geschätzte Wert der beschlagnahmten Waren auf über 25 Millionen Hrywnja.

Die Frage der Ernennung von Sachverständigen und der Beschlagnahme des beschlagnahmten Eigentums wird derzeit geklärt.

