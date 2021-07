UASBGS enthüllt, wer ukrainische Grenzschützer angegriffen hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Angreifer des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine nahe der Grenze zur Russischen Föderation flohen nach dem Angriff in die Ukraine. Dies sagte der Sprecher des staatlichen Grenzschutzdienstes, Andriy Demchenko, am Sonntag, den 18. Juli, in einem ukrainischen Fernsehsender.

„Die Leute, die die Grenzsoldaten angegriffen haben, sind tief in ukrainisches Gebiet geflohen. Es gibt keine Anzeichen für Grenzverletzungen an diesem Ort“, sagte Demtschenko.

Er stellte auch klar, dass der Angriff auf den Grenzschutzbeamten gegen 2 Uhr nachts im Bezirk Krasnopolsk der Region Sumy stattfand.

„Der Angriff kam höchstwahrscheinlich vom Territorium der Ukraine und nicht von der Russischen Föderation“, sagte Demtschenko auf die Frage, ob der staatliche Grenzdienst wisse, von welcher Seite der Angriff kam. Gleichzeitig betonte er, dass die Untersuchung die i’s punktieren und die t’s kreuzen wird.

Ein Sprecher des staatlichen Grenzdienstes der Ukraine sagte außerdem, dass der Gesundheitszustand der verletzten Grenzsoldaten zufriedenstellend sei.

„Glücklicherweise ist der Gesundheitszustand der Soldaten zufriedenstellend, obwohl sie mittelschwere Verletzungen erlitten haben. Sie sind von Ärzten untersucht worden. Sie fühlen sich mehr oder weniger normal“, sagte Demchenko.

Zuvor gab der Pressedienst des ukrainischen Innenministeriums Details über den Angriff auf Grenzsoldaten bekannt. Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge an der ukrainisch-russischen Grenze in der Region Sumy.

Es wurde berichtet, dass unbekannte Täter in der Nacht des 18. Juli eine Grenzschutzeinheit angegriffen haben. Drei Täter verletzten Beamte des staatlichen Grenzschutzes der Ukraine. Es gelang ihnen auch, die Dienstwaffen des Militärs an sich zu nehmen.