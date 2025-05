Eine Frau ist von der Fußgängerbrücke in den Fluss Dnipro in Kiew gestürzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Kiew haben Rettungskräfte die Leiche einer ertrunkenen Frau aus dem Fluss Dnipro an die Oberfläche gebracht.

Quelle: Staatlicher Notfalldienst

Einzelheiten: Am Dienstag um 12:25 Uhr erhielten die Rettungskräfte die Meldung, dass eine Person von der Fußgängerbrücke in den Fluss Dnipro gestürzt sei. Rettungstaucher auf dem Boot Ruslan Koshovyi wurden zu einer Such- und Rettungsaktion entsandt.

Als sie 900 Meter flussabwärts von der Fußgängerbrücke und 50 Meter vom Ufer entfernt eintrafen, fanden die Rettungskräfte die Leiche einer etwa 40 Jahre alten Frau im Wasser. Mit Hilfe von Rettungsgeräten hoben sie sie aus dem Wasser und brachten sie zur Herz-Lungen-Wiederbelebung an das Ufer.

Wörtlich: „Leider konnte die ertrunkene Frau nicht wiederbelebt werden. Die Leiche der Frau wurde den Strafverfolgungsbehörden übergeben, um alle Umstände des Vorfalls zu klären.“