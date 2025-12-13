Selenskyj über den russischen Angriff auf das Schiff mit ukrainischem Öl: Eine Herausforderung für die ganze Welt, es wird eine Reaktion geben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Selenskyj kündigt eine Reaktion auf den Angriff Russlands auf ein türkisches Schiff und neue Sanktionen gegen die russische Flotte an.

Präsident Wolodymyr Selenskyj verspricht eine Reaktion auf den Angriff Russlands auf ein türkisches Zivilschiff im Schwarzen Meer.

Ansprache des Präsidenten

„Heute gab es auch einen russischen Angriff auf ein anderes ziviles Schiff im Schwarzen Meer – genau genommen war es ein Angriff auf die Lebensmittelsicherheit. Der Eigner des Schiffes ist die Türkei, die Ladung sind Lebensmittel.

Der Angriff auf solche Schiffe, die nichts mit dem Krieg zu tun haben, ist eine direkte Herausforderung Russlands an die ganze Welt. Wir werden mit unseren Partnern zusammenarbeiten, um herauszufinden, wie wir darauf reagieren können. Es wird eine Reaktion geben.“

Selenskyj kündigte auch an, dass die Sanktionen, die die Ukraine am 13. Dezember gegen die russische Flotte verhängt hat, auf andere Länder ausgedehnt werden.

„Es gibt auch einen neuen Sanktionsbeschluss der Ukraine – Sanktionen gegen die russische Flotte von Tankern und anderen Schiffen, die für den Krieg arbeiten, die Putin Geld einbringen, damit er Menschen töten und die Diplomatie verzögern kann. Wir werden die Sanktionen auf jeden Fall auf andere Gerichtsbarkeiten ausweiten – wir haben mit unseren Partnern entsprechende Vereinbarungen getroffen“, sagte er.

Was zuvor geschah: am 13. Dezember griff Russland ein ziviles türkisches Schiff an, das ukrainisches Sonnenblumenöl nach Ägypten transportierte.