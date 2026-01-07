Ukrenerho berichtet über die Fahrpläne für Donnerstag

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Situation der Stromversorgung verbessert sich allmählich in einigen der Regionen mit dem größten Energiemangel in der Ukraine.

Am Donnerstag wird es in den Regionen der Ukraine zu Stromausfällen kommen. Dies berichtete Ukrenerho am Mittwoch, den 7. Januar.

„Morgen … in allen Regionen der Ukraine stündliche Abschaltungen und Leistungsbegrenzungen (für industrielle Verbraucher)“, heißt es in der Erklärung.

Die Stromingenieure erinnerten daran, dass der Grund für diese Einschränkungen die Folgen der russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf Energieanlagen sind

Die Ukrainer wurden vor möglichen Veränderungen im Energiesystem gewarnt und aufgefordert, sich auf den offiziellen Seiten des Oblenergo über den Zeitpunkt und den Umfang der Anwendung von Abschaltungen an einer bestimmten Adresse zu informieren.

„Wenn der Strom planmäßig erscheint – bitte verbrauchen Sie ihn sparsam!“, fügte Ukrenerho hinzu.