Ehemaliger Minister Kuleba: Wir haben keine spezifischen Positionen mit dem Präsidenten besprochen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der ehemalige Außenminister Dmytro Kuleba sagt, er habe mit Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht über seine Ernennung für einen bestimmten Regierungsposten gesprochen.

class=MsoNormal* Das sagte Kuleba in einem Interview mit der Ukrajinska Prawda, das nächste Woche veröffentlicht wird

class=MsoNormal* „Wir hatten ein gutes Gespräch. Im Grunde ist alles so, wie es der Präsident in seinem Post geschrieben hat. Unser Gespräch drehte sich hauptsächlich um die Situation im Land und wir sprachen ein wenig über internationale Beziehungen.“

class=MsoNormal* Auf die Frage nach seiner möglichen Berufung in den Auslandsnachrichtendienst, über die mehrere Medien und Telegram-Kanäle berichtet hatten, antwortete Kuleba: „Ich verstehe nicht, woher diese Gespräche kommen.“

Um es kurz zu machen: In einem Live-Interview mit Journalisten am 7. Januar weigerte sich Selenskyj, die mögliche Ernennung des ehemaligen Außenministers Dmytro Kuleba in eine neue Position zu kommentieren.