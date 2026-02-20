In der Region Dnipropetrowsk wurden durch Beschuss seitens der Russischen Föderation drei Personen verletzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Region Nikopol wurden die Gemeinden Nikopol, Marhanezka, Mirivska, Pokrowska und Chervonohryhorivska von der Russischen Föderation angegriffen.

Das russische Militär griff im Laufe des Tages fast 60 Mal zwei Bezirke der Region Dnipropetrowsk mit Drohnen und Artillerie an. Drei Personen wurden verletzt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Alexander Ganja, am Freitag, dem 20. Februar, auf Telegram mit.

Im Bezirk Nikopol wurden Nikopol selbst, Marhanezka, Mirovska, Pokrowska und Chervonohryhorivska angegriffen. „Drei Personen wurden verletzt. Eine 54-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann wurden ins Krankenhaus eingeliefert. Die Infrastruktur, mehr als 10 Privathäuser, ein Mehrfamilienhaus, ein Wohnheim, eine Feuerwache und ein Rettungswagen wurden beschädigt“, schrieb Ganja.

In der Gemeinde Peschanskaja im Bezirk Samarowskoje wurden Wohnhäuser beschädigt. Zur Erinnerung: Ein russischer Drohnenangriff traf die Evakuierungseinheit „Weiße Engel“ im Bezirk Kupjansk in der Region Charkiw. Zwei Polizisten kamen ums Leben. Darüber hinaus wurde bei einem russischen Drohnenangriff auf ein Unternehmen in der Region Charkiw eine Person getötet und zwei weitere verletzt.