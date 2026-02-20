Spezialeinheit für das Kernkraftwerk Saporischschja: Wie die Russische Föderation das Ministerium für Notfälle einsetzt, um Ukrainer verdeckt zu mobilisieren

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die russischen Behörden haben die Bildung einer spezialisierten Feuerwehr mit 211 Mitarbeitern angekündigt, die angeblich zum „Schutz“ des Kernkraftwerks Saporischschja dienen soll.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Zentrum für Nationalen Widerstand.