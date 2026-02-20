In Charkiw hat ein Mann sein Geschlecht geändert und das Recht auf Streichung aus dem Militärregister erstritten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Charkiw wurde ein Mann nach einem Gerichtsbeschluss aus dem Militärregister gestrichen, nachdem er sein Geschlecht in weiblich geändert hatte.

Quelle: : Entscheidung des Bezirksverwaltungsgerichts Charkiw, „Apostrof“

Details: : Beim Gericht ging eine Verwaltungsklage ein mit der Bitte, die Entscheidung des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung (TZRS) über die Ablehnung der Streichung aus dem Militärregister für rechtswidrig zu erklären und aufzuheben.

In der Begründung der Klage wurde angegeben, dass die Klägerin gemäß der ärztlichen Bescheinigung über die Änderung (Korrektur) des Geschlechts vom 16.01.2025 (Formular Nr. 066-3/o) und den Änderungen im Personenstandsregister ihr Geschlecht von männlich zu weiblich geändert hat.

Mit dem neuen Pass kam die Bürgerin, die ihr Geschlecht geändert hatte, zum TZK, wo man sich jedoch weigerte, sie ohne VLC aus dem Register zu streichen.

Im Ergebnis erkannte das Gericht die Ablehnung als rechtswidrig an und bestand auf der Streichung aus dem Register und dem Register „Oberig“, da Frauen freiwillig dienen und die Klägerin nicht zur Kategorie der wehrpflichtigen Frauen gehört.