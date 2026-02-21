Ukrainische „Schahed“ haben Tatarstan angegriffen – ZPD

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In Russland sind die Flughäfen von Samara, Uljanowsk, Tscheboksary und Kasan bereits seit mehreren Stunden außer Betrieb.

Drohnen, die den russischen Angriffsdrohnen sehr ähnlich sind, haben Tatarstan angegriffen. Dies teilte der Leiter des Zentrums für die Bekämpfung von Desinformation (Counter Disinformation Center, CDC) des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Andrej Kowalenko, am Samstag, dem 21. Februar, auf Telegram mit.

„Schaheds“ greifen das russische Tatarstan an. In lokalen öffentlichen Gruppen wird über Explosionen berichtet. Sie hätten ein von Russland unabhängiger, ressourcenreicher Staat sein können. Aber sie haben ihren eigenen Weg gewählt“, schrieb er.

Andrij Zaplijenko berichtete seinerseits auf Telegram, dass in Tatarstan „ukrainische „Schaheds“ gerade jetzt die Sammelstellen der „Schaheds“ angreifen.

Unterdessen sind in Russland bereits seit mehreren Stunden die Flughäfen von Samara, Uljanowsk, Tscheboksary und Kasan außer Betrieb.

„Die Einschränkungen sind für die Flugsicherheit erforderlich“, erklärte die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatsiya.