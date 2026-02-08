In Kiew kam es zum zweiten Mal an diesem Abend zu Explosionen während einer ballistischen Bedrohung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Am Sonntagabend, dem 8. Februar, wurde in Kiew zum zweiten Mal Alarm ausgelöst und Explosionen waren zu hören. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Russen erneut ballistische Raketen abgefeuert.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Telegram der Luftstreitkräfte der ukrainischen Streitkräfte.

„Luftalarm in Kiew wegen der Gefahr des Einsatzes ballistischer Waffen. Suchen Sie sofort die nächstgelegenen Schutzräume auf und bleiben Sie dort, bis die Gefahr vorüber ist. Ignorieren Sie die Alarmsignale nicht“, hieß es in der Meldung um 20:55 Uhr.

Gleichzeitig teilte das Militär mit, dass die ballistische Bedrohung aus der Region Brjansk komme, woraufhin ein schnelles Ziel registriert wurde. Zunächst flog es in Richtung Tschernihiw, dann nach Kiew und anschließend nach Bila Zerkwa (in Richtung Wassylkiv). Überwachungskanäle berichteten, dass der Feind drei Raketen auf Wassylkiv abgefeuert habe.

Ungefähr zu dieser Zeit waren die Explosionen bis nach Kiew zu hören. Die Informationen über die Explosionen wurden auch vom Bürgermeister der Hauptstadt, Witalij Klitschko, bestätigt.

Wo wurde Alarm ausgelöst?

Um 21:08 Uhr sieht die Karte der Luftalarme wie folgt aus. Auf der Karte ist zu sehen, dass der Alarm in den Regionen Kiew, Schytomyr, Winnyzja, Tschernihiw, Tscherkassy, Sumy, Poltawa, Kirowohrad, Charkiw, Dnipropetrowsk, Mykolajiw, Saporischschja und Donezk ausgelöst wurde.

Beschuss von Kiew und anderen Orten

Wir erinnern daran, dass auch in Kiew mehrere Stunden lang Alarm ausgelöst wurde und Explosionen zu hören waren. Auch damals feuerte der Feind Raketen ab, aber laut Veröffentlichungen im Internet fanden die Angriffe außerhalb der Stadt statt.