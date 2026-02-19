Es wurde bekannt, wie die Luftabwehr funktioniert hat

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es wurden Treffer von Drohnen an vier Standorten registriert. Die Luftabwehr hat 29 Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. gestört.

Die Luftabwehr hat 29 von 37 Drohnen zerstört, mit denen die Russen die Ukraine angegriffen haben. Dies wurde am 18. Februar von den Luftstreitkräften der ukrainischen Streitkräfte mitgeteilt.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Russen seit Mittwoch, dem 18. Februar, um 18:00 Uhr 37 Angriffsdrohnen vom Typ Schahed, Gerbera, Italmas und andere Drohnentypen aus den Richtungen Brjansk, Kursk (RF) und dem vorübergehend besetzten Donezk eingesetzt haben. Etwa 20 Drohnen waren vom Typ Schahed.

Der Luftangriff wurde von der Luftwaffe, den Flugabwehrraketentruppen, Einheiten der elektronischen Kampfführung und unbemannten Systemen sowie mobilen Feuergruppen der ukrainischen Verteidigungskräfte abgewehrt.

Nach vorläufigen Angaben hat die Luftabwehr bis Donnerstag, 19. Februar, um 08:30 Uhr 29 Drohnen im Norden, Süden und Osten des Landes abgeschossen bzw. gestört.

Es wurden Treffer von Drohnen an vier Orten registriert.

Wir erinnern daran, dass russische Truppen die Gemeinde Losowa in der Region Charkiw beschossen haben. Das größte Heizwerk von Losowa und Wasserversorgungsanlagen wurden beschädigt. Tausende Menschen sind ohne Wasser und Heizung.