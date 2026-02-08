Die Woche beginnt mit minus 18 Grad

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Starker Frost bis zu -18 °C am 9. Februar, stellenweise Schnee und Glatteis. Detaillierte Wettervorhersage für die Regionen der Ukraine.

In der Ukraine werden für den 9. Februar bis zu 18 Grad unter Null vorhergesagt.

Quelle: Ukrhydrozentr

Details: Laut Wettervorhersage wird es am Montag bewölkt mit Aufhellungen sein.

In den meisten westlichen, südlichen und östlichen Regionen wird es leicht schneien, im übrigen Gebiet bleibt es trocken. Auf den Straßen ist mit Glatteis zu rechnen.

Der Wind weht überwiegend aus nördlicher Richtung mit 5-10 m/s.

Es wird erwartet, dass die Temperaturen nachts auf 13-18 °C und tagsüber auf 7-12 °C unter Null sinken. Am kältesten wird es in den Regionen Tschernihiw, Sumy und Charkiw.

Gleichzeitig wird es im Karpatenvorland, im Süden und Südosten des Landes nachts 9-14 °C und tagsüber 3-8 °C kalt, während es in der Region Transkarpatien nachts um 0 °C und tagsüber 1-6 °C warm sein wird.