Die Polizei hat Berichte über eine Schießerei in einem Einkaufszentrum in Khmelnizkyj dementiert

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Nach vorläufigen Angaben der Strafverfolgungsbehörden griff einer der Besucher des Einkaufszentrums während eines Konflikts einen Wachmann an.

Am Abend des 15. Februar dementierte die Polizei die zuvor verbreiteten Informationen über eine Schießerei in einem Einkaufszentrum in Khmelnizkyj.

Vorläufig geht man davon aus, dass einer der Besucher während eines Konflikts einen Wachmann angegriffen hat.

„Die Polizei wurde zum Tatort gerufen. Der Mann wurde festgenommen. Die im Internet verbreiteten Informationen über eine Schießerei im Einkaufszentrum entsprechen nicht der Wahrheit“, heißt es in der Mitteilung.

Derzeit arbeiten die Strafverfolgungsbehörden daran, alle Umstände des Vorfalls zu klären, um eine weitere rechtliche Einstufung vorzunehmen und eine entsprechende Verfahrensentscheidung zu treffen.

Wir erinnern daran, dass in Tscherniwzi ein Fahrzeuginsasse sich weigerte, seine Dokumente zur Überprüfung vorzulegen, und einen Soldaten des Territorialen Zentrums für Rekrutierung und soziale Unterstützung verletzte. Dieser setzte daraufhin eine traumatische Waffe ein.