Über die USA: Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat die umfangreichen globalen Zölle von Präsident Donald Trump aufgehoben, wodurch seine zentrale Wirtschaftspolitik untergraben und ihm die größte juristische Niederlage seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus zugefügt wurde.

Über Banknoten: In der Ukraine werden ab dem 2. März dieses Jahres Banknoten im Wert von 1, 2, 5 und 10 Hrywnja aus den Jahren 2003-2007 aus dem Bargeldumlauf genommen und durch entsprechende Umlaufmünzen ersetzt.

Über Ungarn: Ungarn hat einen vereinbarten EU-Kredit für die Ukraine in Höhe von 90 Milliarden Euro zur Stabilisierung der Finanzen des vom Krieg betroffenen Landes nur wenige Tage vor dem vierten Jahrestag der vollständigen Invasion Russlands blockiert.

Zur Energiewirtschaft: Die ukrainische Delegation hat im Rahmen einer Sitzung der Internationalen Energieagentur mit ihren Partnern vereinbart, stillgelegte Anlagen von sechs europäischen Heizkraftwerken und ein Wärmekraftwerk für ukrainische Kraftwerke zu erhalten.

Über den Angriff der Russischen Föderation: In der Nacht vom 19. auf den 20. Februar griffen russische Invasoren die Gasinfrastruktur in der Region Poltawa an.

Ich wünsche Ihnen Gesundheit. Wie funktioniert der Markt für medizinische Grundversorgung in privaten Kliniken?

Warum entscheiden sich Menschen für private Kliniken, wenn es in ihrer Nähe kommunale medizinische Einrichtungen gibt? Die Antwort ist einfach: Komfort, Zugänglichkeit und Kontrolle über die eigene Zeit. In privaten Einrichtungen müssen Patienten nicht in langen Schlangen stehen und sich nicht mit ungünstigen Terminen abfinden. Allerdings gibt es einen Nachteil: Man muss dafür bezahlen.