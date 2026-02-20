Polen hat eine Entscheidung bezüglich Starlink für die Ukraine getroffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Polen setzt die Finanzierung von mehr als 29.000 Starlink-Terminals in der Ukraine fort.

Polen hat der Ukraine mehr als 29.000 Starlink-Terminals übergeben und finanziert weiterhin deren Betrieb. Dies teilte die Pressestelle des Ministeriums für digitale Transformation der Ukraine am Freitag, dem 20. Februar, mit.

Das Ministerium erinnerte daran, dass Starlink während des umfassenden Krieges Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, kritischen Infrastruktureinrichtungen und Frontregionen ermöglicht, auch während Stromausfällen in Verbindung zu bleiben.

„Polen ist unser strategischer und zuverlässiger Partner. Während des umfassenden Krieges hat Polen mehr als 29.000 Starlink-Terminals übergeben und unterstützt deren Betrieb weiterhin finanziell. Dies ist ein enormer Beitrag zur Stabilität der Ukraine“, erklärte das Ministerium für digitale Transformation.

Zur Erinnerung: Die Ukraine hat den Eigentümer von SpaceX, Elon Musk, gebeten, die Nutzung von Starlink durch russische Drohnen vom Typ „Schahed“ einzuschränken. Dem Verteidigungsministerium ist es in Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von Space X gelungen, illegale Starlink-Terminals zu deaktivieren. Alternative zu Starlink: Was sich die Russen ausgedacht haben