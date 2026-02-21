Selenskyj hat Sanktionen gegen 225 Kapitäne der russischen Schattenflotte verhängt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Präsident der Ukraine hat neue Sanktionen gegen 225 Kapitäne von Schiffen und russische Unternehmen verhängt, die internationale Beschränkungen umgehen.

Präsident Wolodymyr Selenskyj unterzeichnete am 21. Februar Dekrete, mit denen er die Entscheidung des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates über die Anwendung neuer Sanktionspakete in Kraft setzte, insbesondere gegen 225 Kapitäne von Schiffen der Schattenflotte, die russische Erdölprodukte exportieren.

Quelle: Dekrete von Selenskyj

Details: Unter ihnen befinden sich Staatsangehörige aus 11 Ländern, darunter Russland, Indien und die Philippinen.

Nach Angaben der Behörden hat die Überwachung der Lage im Schwarzen, Roten und Baltischen Meer gezeigt, dass diese Kapitäne Schiffe der russischen Schattenflotte befehligten und Öl unter Umgehung der Sanktionen der EU, der G7 und anderer Staaten transportierten.

Das zweite Sanktionspaket umfasst 46 russische Staatsbürger, zwei iranische Staatsbürger und 44 russische Unternehmen, die den russischen Militär-Industrie-Komplex bedienen.

Darunter sind Unternehmen, die Technik, Mittel zur elektronischen Kriegsführung und Ersatzteile für den russischen Militär-Industrie-Komplex liefern, entwickeln, herstellen und reparieren. Ihre Produkte werden bei der Herstellung von ballistischen Raketen und Marschflugkörpern, Kampf- und Aufklärungsdrohnen, Handfeuerwaffen und Munition verwendet.

Zwei iranische Staatsbürger sind an der Lieferung von Flugzeugersatzteilen und -komponenten unter Umgehung der Sanktionen beteiligt. Dies geschah im Interesse der Iranian Aviation Industries Corporation, die Partner Russlands bei der Entwicklung und Herstellung von „Schahed“-Drohnen ist und bereits Sanktionen seitens der Ukraine, der USA, der Schweiz und Neuseelands unterliegt.