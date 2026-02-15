Russland hat den Abschuss von 49 Drohnen gemeldet, und Belgorod ist aufgrund eines Raketenangriffs ohne Strom

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Russland beschädigte ein Raketenangriff Energieanlagen in Belgorod, das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation meldet die Zerstörung von 49 Drohnen.

Das Verteidigungsministerium des Aggressorstaates Russland meldete die angebliche Zerstörung von 49 Drohnen über fünf Regionen. In Belgorod wurden durch einen Raketenangriff Energieanlagen schwer beschädigt.

Quelle: : Verteidigungsministerium der Russischen Föderation, Monitoring-Kanal Exilenova+, Gouverneur der Region Belgorod der Russischen Föderation, Wjatscheslaw Gladkov

Details: Es wird berichtet, dass zwischen 20:00 und 23:00 Uhr Drohnen über den Regionen Brjansk, Kaluga, Tula, Rjasan und über dem Gebiet der Region Moskau abgefangen wurden.

Zuvor hatte der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin am Sonntagmittag von 13 abgeschossenen Drohnen berichtet, die in Richtung Moskau geflogen seien.

An mehreren russischen Flughäfen gelten ebenfalls Beschränkungen für die Annahme von Flugzeugen – Flüge wurden in Kostroma, Jaroslawl und Nischni Nowgorod ausgesetzt.

Darüber hinaus wurden in der russischen Stadt Belgorod durch einen Raketenangriff Energieinfrastruktureinrichtungen schwer beschädigt.

Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, meldete eine Raketengefahr und teilte später mit, dass Belgorod und der Bezirk Belgorod massiv beschossen worden seien.

Vorläufig seien schwere Schäden an Energieinfrastruktureinrichtungen entstanden, fügte er hinzu.