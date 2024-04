Das Main Intelligence Directorate hat einen Angriff auf ein Luftfahrtzentrum in Russland bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Das Luftfahrtzentrum in der Stadt Borisoglebsk in der russischen Region Woronesch ist tatsächlich von Drohnen angegriffen worden. Dies berichtete ein Vertreter der Hauptnachrichtendirektion des ukrainischen Verteidigungsministeriums, Andrij Jussow, in einem Kommentar für Radio Liberty am Dienstag, den 9. April.

Er stellte klar, dass es sich um eine Flugzeugfabrik handelte.

„Ja, eine Flugzeugfabrik. Das ist das, was wir aus verschiedenen Quellen berichten können. Es gab ein Rumpeln – auch das können wir bestätigen. Wir werden keine Einzelheiten bekannt geben, aber nach ersten Informationen sind die wichtigsten Produktionsanlagen des Unternehmens betroffen“, sagte Jussow.

Zuvor hatten russische Telegram-Kanäle von Drohnenangriffen auf das Gebiet des Luftfahrtzentrums in Borisoglebsk berichtet. Die Russen versuchten, die Drohnen mit Handfeuerwaffen abzuschießen, aber zwei von ihnen erreichten ihr Ziel.

Das russische Verteidigungsministerium teilte seinerseits mit, dass die Luftabwehr angeblich vier Drohnen abgeschossen hat: zwei in der russischen Region Belgorod und zwei in der Region Woronesch. Über den Treffer im Luftfahrtzentrum wurde nicht berichtet.

Wir erinnern daran, dass am 5. April in der russischen Region Brjansk Drohnen eine Chemiefabrik angegriffen haben, in der Sprengstoff hergestellt wird.