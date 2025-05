Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Chefin der europäischen Diplomatie, Kaja Kallas, hat den slowakischen Ministerpräsident Robert Fico für seine Teilnahme an einer Parade in Moskau kritisiert. Sie stellte fest, dass der slowakische Regierungschef „auf der falschen Seite der Geschichte steht“.

Ein Korrespondent von RBK Ukrajina zitierte Kallas mit diesen Worten bei ihrem Besuch in Lwiw.

Sie könne das Vorgehen der slowakischen Ministerpräsidentin nicht verstehen, da sie am Tag zuvor die europäischen Staats- und Regierungschefs aufgefordert hatte, nicht an der Parade zum Tag des Sieges in Moskau teilzunehmen.

„Ich würde sagen, dass jeder, der die Freiheit, die Unabhängigkeit und alle europäischen Werte unterstützt, heute in der Ukraine sein sollte, am Tag Europas, und nicht in Moskau. Schulter an Schulter mit demjenigen zu stehen, der diesen Krieg mit all den unnötigen Toten und dem Leid unschuldiger Menschen begonnen hat. Wie können Sie Seite an Seite mit diesem Mann stehen? Er (Fico – d. Red.) steht auf der falschen Seite der Geschichte“, sagte Callas.

