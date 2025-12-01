Trump brachte die Korruption in der Ukraine mit dem Friedensabkommen in Verbindung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der US-Regierungschef sagte, dass er weder für Russland noch für die Ukraine Fristen habe, sah aber einen Zusammenhang zwischen der „Korruptionssituation“ in der Ukraine und dem Ende des Krieges.

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, dass die Ukraine Korruptionsprobleme hat, die „nicht helfen“, den Krieg zu beenden. Gleichzeitig sagte er, dass es jetzt eine „gute Chance“ gebe, ein Friedensabkommen zu schließen. Trump sagte dies am Sonntag, den 30. November, bei der Beantwortung der Fragen von Journalisten an Bord der Air Force One.

„Die Ukraine hat einige schwierige Probleme… Sie hat eine anhaltende Korruptionssituation, die nicht hilfreich ist. Aber es besteht eine gute Chance, dass wir eine Einigung erzielen können“, sagte Trump.

Er wies auch darauf hin, dass er weder der Ukraine noch Russland eine Frist für den Abschluss eines Friedensabkommens gesetzt hat. Gleichzeitig äußerte er die Hoffnung, dass der Krieg schnell beendet wird.

Auch Trump bestätigte das Treffen seines Sondergesandten Steve Witkoff mit Wladimir Putin in dieser Woche.

Erinnern Sie sich, am Sonntag fanden in Florida Gespräche zwischen den Delegationen der Ukraine und der Vereinigten Staaten über den „Friedensplan“ statt Sie waren eine Fortsetzung der ersten Runde der Gespräche in Genf. Nach der zweiten Gesprächsrunde sagte US-Außenminister Marco Rubio, dass „ein weiterer Schritt gemacht wurde, aber es gibt noch einiges zu tun“. Nach dem Treffen sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj, die Gespräche seien „konstruktiv“ gewesen.