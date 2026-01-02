Explosionen ertönten in Kiew, Luftabwehr funktioniert - Militärverwaltung der Stadt Kiew

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In der Nacht zum Samstag, 3. Januar, hat das russische Militär Kiew mit Drohnen angegriffen. In der Hauptstadt waren Explosionen zu hören. Dies berichtete der Leiter der Militärverwaltung der Stadt Kiew Timur Tkatschenko im Telegram-Kanal.

Timur Tkatschenko sagte, dass die Luftverteidigung an feindlichen Drohnen arbeitet und forderte die Einwohner auf, sich an sicheren Orten aufzuhalten.

Lokale Telegram-Kanäle schreiben, dass die Drohnen die Hauptstadt in sehr niedriger Höhe angreifen, so dass sie vom Radar nicht gesehen werden.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht wurde in den Regionen Saporischschja, Luhansk und Donezk, in Teilen von Charkiw, Dnipropetrowsk, Kiew, Tscherkassy, Poltawa und auf der Krim Luftalarm ausgerufen.