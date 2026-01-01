DeepState: Im Jahr 2025 hat Russland mehr als 4.000 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums besetzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Laut dem Analyseprojekt DeepState hat Russland im Jahr 2025 4.336 Quadratkilometer des ukrainischen Territoriums besetzt.

Quelle: DeepState

Wörtlich: „Das sind etwa 0,72% des gesamten Territoriums der Ukraine. Insgesamt belief sich das Wachstum des besetzten Territoriums vom 1. Januar 2023 bis zum 1. Januar 2026 auf 7463 Quadratkilometer oder 1,28% des gesamten Territoriums. Im Vergleich zu den Vorjahren war 2025 ein wirklich schwieriges Jahr für die ukrainischen Verteidigungskräfte.“

Einzelheiten: Das Projekt veröffentlichte Statistiken über die Besetzung nach Regionen:

Dnipro – 0,6% (+0,6 im Vergleich zum letzten Jahr);

Sumy – 1,0% (+1);

Charkiw – 4,7% (+1,3);

Cherson – 72% (-);

Saporischschja – 74,8% (+2,1);

Donezk – 78,1% (+10,6);

Luhansk – 99,6% (+0,6).

Im Vergleich zu 2022 hat sich die Situation über 3 Jahre wie folgt verändert:

Dnipro – 0% ► 0.6%;

Sumy – 0% ► 1%;

Charkiw – 1.9% ► 4.7%;

Cherson – 72% ► 72%;

Saporischschja – 72.8% ► 74.8%;

Donezk – 56.7% ► 78.1%;

Luhansk – 97.9% ► 99.6%.

DeepState berichtet, dass insgesamt 116.165 Quadratkilometer ukrainisches Land besetzt sind.

Das sind 19,25% des gesamten Territoriums oder jeder 5. Quadratkilometer.

Die Krim bleibt zu 100% besetzt. Und der Prozentsatz der besetzten Region Mykolajiw auf der Nehrung Kinburn spielt in den Zahlen keine Rolle.