DTEK hat das Ausmaß der Schäden an den Stromanlagen in der Region Odessa gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

DTEK hat die Zerstörung von Stromanlagen gezeigt, die in der Nacht vom 31. Dezember, dem Silvestertag, von russischen Angreifern angegriffen wurden, berichtet der Pressedienst des Unternehmens.

Die beiden Anlagen befinden sich in der Region Odessa und versorgen einige Bewohner der Bezirke Prymorskyj und Khadzhybeyskyj von Odessa mit Strom.

„Die Folgen des Angriffs sind enorm. In der Silvesternacht gelang es Feuerwehrleuten, das Feuer in den Umspannwerken zu löschen, und nachdem das Militär die Erlaubnis erteilt hatte, begannen die Ingenieure mit der Arbeit“, heißt es in der Erklärung.

Die Arbeiten wurden auch in der Silvesternacht fortgesetzt. Nach drei Tagen war die Stromversorgung teilweise wiederhergestellt, allerdings nicht für alle Verbraucher.

„Zur Erinnerung: In der Oblast Odessa gelten die Zeitpläne für die Stabilisierung der Stromversorgung nicht. Es kann jedoch zu Netzeinschränkungen im Bezirk Odessa der Region kommen, insbesondere in Odessa.

Dabei handelt es sich um erzwungene Notstromabschaltungen im Falle eines raschen Anstiegs des Stromverbrauchs, um eine Überlastung der nach feindlichen Angriffen beschädigten Anlagen zu verhindern“, so DTEK weiter.

Um es kurz zu machen:

In der Nacht zum 1. Januar führten die russischen Besatzungstruppen einen weiteren Drohnenangriff auf die Region Odessa durch, der kurz vor dem Jahreswechsel Einrichtungen der Energieinfrastruktur traf.