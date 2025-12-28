Die Gespräche zwischen Trump und Selenskyj sind beendet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ist beendet, gefolgt von einer Videokonferenz zwischen den beiden Präsidenten und europäischen Staats- und Regierungschefs.

class=MsoNoSpacing* Der italienische Außenminister Antonio Tajani in der Sendung des Fernsehsenders Rete4, Corriere della Sera, Suspilne berichtet unter Berufung auf Quellen, der Pressesprecher des Präsidenten der Ukraine Serhij Nikiforov in einem Kommentar an Journalisten

class=MsoNoSpacing* Laut Tayani nimmt der italienische Ministerpräsident Giorgia Meloni an dem Gespräch mit Selenskyj, Trump und EU-Vertretern teil.

Suspilne berichtet unter Berufung auf eine Quelle auch, dass das bilaterale Treffen zwischen der ukrainischen und der amerikanischen Delegation beendet ist und dass Selenskyj und Trump mit den europäischen Staats- und Regierungschefs telefonieren.

class=MsoNoSpacing* Später bestätigte der Pressesprecher des Präsidenten der Ukraine, Serhij Nikiforov, das Ende des Gesprächs zwischen Selenskyj und Trump.

Selenskyj und Trump hielten später eine Pressekonferenz im Anschluss an die Gespräche ab.

Was vorausging: Das Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und US-Präsident Donald Trump begann am Sonntag in der Privatresidenz des US-Präsidenten in Mar-a-Lago, Florida.

Selenskyj sagte, sie würden sich über die Reihenfolge der Umsetzung des Friedensabkommens einigen.

Trump sagte, er werde Putin nach dem Gespräch mit Selenskyj anrufen.