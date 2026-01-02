Russen beschießen ein mehrstöckiges Gebäude in Charkiw

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Russland trifft ein Wohnhaus in Charkiw und verursacht Schäden und Verletzte.

Russische Truppen haben ein Wohnhaus in Charkiw beschossen und dabei Schäden und Verletzte verursacht.

Nachricht des Bürgermeisters von Charkiw Igor Terechow

„Der Feind hat im Zentrum von Charkiw zugeschlagen… Der Angriff traf ein mehrstöckiges Wohngebäude im Kiewer Stadtviertel. Nach ersten Informationen gibt es Verletzte und erhebliche Schäden."