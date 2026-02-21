Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico droht mit der Einstellung der Notstromlieferungen, falls die Ukraine die Öllieferungen an die Slowakei nicht wieder aufnimmt.

Dies teilte er auf seiner Seite im sozialen Netzwerk X mit.

„Der Präsident der Ukraine weigert sich, unseren friedlichen Ansatz zu verstehen, und verhält sich gegenüber der Slowakei feindselig, weil wir den Krieg nicht unterstützen“, meint er.

Fico weist darauf hin, dass Selenskyj zunächst die Gaslieferungen an die Slowakei eingestellt habe, was zu einem Schaden von 500 Millionen Euro pro Jahr geführt habe. Nun habe er auch die Öllieferungen eingestellt, was laut Fico weitere Verluste und logistische Schwierigkeiten zur Folge habe.

„Wenn die Öllieferungen an die Slowakei am Montag nicht wieder aufgenommen werden, werde ich die staatliche Aktiengesellschaft SEPS bitten, die Notstromlieferungen an die Ukraine einzustellen. Allein im Januar 2026 waren diese Notlieferungen, die zur Stabilisierung des ukrainischen Stromnetzes erforderlich sind, doppelt so hoch wie im gesamten Jahr 2025“, betonte der slowakische Ministerpräsident.