Die Verteidigungskräfte haben Wachschiffe und Flugzeuge der Russischen Föderation im besetzten Krim-Gebiet angegriffen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Verteidigungskräfte haben feindliche Schiffe, Flugzeuge und Raketenwerfer in den besetzten Gebieten der Ukraine angegriffen.

In der Nacht zum 21. Februar haben die Verteidigungskräfte Patrouillenschiffe, Flugzeuge und Artillerie des Gegners in den besetzten Gebieten angegriffen.

Quelle: Generalstab der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: „In der Nacht zum 21. Februar wurden in den vorübergehend besetzten Gebieten der ukrainischen Krim, in der Nähe der Stadt Inkerman, zwei Grenzschutzschiffe des Projekts 22460 „Okhotnik“ des Gegners getroffen. Die Treffer wurden registriert. Das Ausmaß der Schäden wird noch ermittelt.

Außerdem wurden in der Stadt Jewpatorija auf dem Gelände des Jewpatorijaer Flugzeugreparaturwerks zwei Flugzeuge vom Typ Be-12 getroffen.

Darüber hinaus haben Einheiten der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Ortschaft Astrachanka in der Region Saporischschja ein Raketen-Salvenfeuer-System vom Typ „Tornado-S“ des Gegners getroffen.

Details: Die Verluste des Gegners und das endgültige Ausmaß der verursachten Schäden werden derzeit ermittelt.