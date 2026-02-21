Russische Streitkräfte haben ein Dorf in der Region Charkiw angegriffen, wobei fünf Personen verletzt wurden

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Durch den Angriff eines Drohnenangriffs in Artilne wurden Häuser beschädigt, fünf Einwohner wurden verletzt.

Russische Truppen griffen das Dorf Artilne in der Region Charkiw mit einer Drohne an, wobei fünf Personen verletzt wurden.

Quelle: Staatsanwaltschaft der Region Charkiw

Wörtlich: „Am 21. Februar gegen 16:20 Uhr griff ein feindlicher Drohnenangriff, vermutlich vom Typ „Geran-2“, das Dorf Artilne im Bezirk Lozivsky an.

Private Wohnhäuser und Wirtschaftsgebäude wurden beschädigt.

Drei Frauen und zwei Männer erlitten eine akute Stressreaktion.“