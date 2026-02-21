Das russische Verteidigungsministerium meldete, dass fast 80 „ukrainische Drohnen“ zerstört worden seien

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Das russische Verteidigungsministerium erklärte, dass die Luftabwehr der Russischen Föderation in der Nacht zum 21. Februar angeblich 77 „ukrainische Drohnen“ unschädlich gemacht habe.

Quelle: Verteidigungsministerium der Russischen Föderation

Details: Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, dass ihre Luftabwehrkräfte in der Nacht angeblich 77 „ukrainische Drohnen“ über russischen Regionen, dem besetzten Krim und dem Gebiet des Asowschen Meeres abgefangen und zerstört hätten.

Insbesondere seien 24 UAVs über dem Gebiet Krasnodar, 13 über der besetzten Krim und jeweils 9 über den Regionen Kursk und Rostow unschädlich gemacht worden.

Darüber hinaus meldete das russische Verteidigungsministerium die angebliche Zerstörung von Drohnen in den Regionen Belgorod, Samara, Saratow, Wolgograd, Woronesch und über dem Asowschen Meer.

Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation erwähnte den Angriff auf das Raketenwerk in Udmurtien nicht, obwohl der Gouverneur der Republik der Russischen Föderation von einem „Drohnenangriff” berichtete. Gleichzeitig wurde in öffentlichen Medien die Information verbreitet, dass der Angriff mit Flamingo-Flugkörpern durchgeführt worden sei.