Die Ukraine steht kurz vor einem Kredit des IWF: Der Termin für die entscheidende Sitzung wurde bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Der Verwaltungsrat des Internationalen Währungsfonds wird am 26. Februar über die Gewährung eines Kredits in Höhe von 8,1 Milliarden Dollar für die Ukraine im Rahmen eines Vierjahresprogramms beraten.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Bloomberg.

Wie in der Veröffentlichung angegeben, ist der IWF bereit, das Hilfspaket, das bereits im Herbst letzten Jahres auf Mitarbeiterebene vereinbart wurde, endgültig zu genehmigen.

Dabei hat der IWF seine bisherigen Forderungen an Kiew gelockert.

„Zuvor hatte der Fonds von Kiew die Vorlage eines im Land unpopulären Steuergesetzes gefordert, diese Forderung jedoch inzwischen zurückgezogen“, heißt es in der Meldung.

Der IWF selbst betont, dass die ukrainische Seite alle notwendigen Verpflichtungen für den Erhalt der Finanzmittel erfüllt habe.

„Die Ukraine hat alle Bedingungen erfüllt, die für die Zustimmung des Exekutivdirektoriums erforderlich sind“, erklärte die Institution Anfang dieses Monats.

Neue Kreditlinie des IWF