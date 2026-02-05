Das Verteidigungsministerium hat eine „Katastrophe“ für die Russen aufgrund von Starlink angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

SpaceX schränkt die unbefugte Nutzung von Starlink durch russische Streitkräfte nach einem Angriff auf einen zivilen ukrainischen Zug ein.

Der Berater des ukrainischen Verteidigungsministers, Sergej Beskrestnow (Flesch), teilte mit, dass das russische Militär aufgrund der mehrtägigen Blockade der Starlink-Terminals große Schwierigkeiten an der Front habe.

„Der Feind hat an der Front nicht nur ein Problem, sondern eine Katastrophe. Die gesamte Truppenführung ist zusammengebrochen. An vielen Stellen wurden die Angriffsaktionen eingestellt“, bemerkte Flash.

Ihm zufolge traten Probleme beim ukrainischen Militär nur bei den Einheiten auf, die nicht rechtzeitig Listen für private Starlink-Terminals eingereicht hatten. Der Bearbeitungsprozess dauert noch an.

Vor dem Hintergrund der Berichte über Probleme in der Armee des Feindes veröffentlichte Beskrestnov insbesondere einen „Tipp des Tages“ für die Russen.

Zuvor wurde bekannt, dass das russische Militär zunehmend Drohnen mit Starlink einsetzt, um die Luftabwehrsysteme zu umgehen.

Das Ministerium für digitale Transformation der Ukraine teilte mit, dass es in Zusammenarbeit mit SpaceX „weiße Listen“ für den Internetzugang einführt. Die Terminals werden während der Fahrt mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung arbeiten.

Derzeit hat das russische Militär keine Stellungnahme zu Flashs Erklärung abgegeben.