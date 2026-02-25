Die Ukraine und Ghana bereiten ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Technische Experten aus den Außenministerien beider Länder haben sich bereits getroffen, um die Bedingungen des Abkommens festzulegen.

Die Ukraine und Ghana haben Verhandlungen über ein Abkommen zur Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich aufgenommen. Dies gab der ghanaische Außenminister Samuel Okudzeto Ablakwa bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Andrij Sybiha in Kiew bekannt, wie Ukrinform am Mittwoch, dem 25. Februar, berichtete.

„Dies ist eines der Themen, die wir im Rahmen unserer bilateralen Zusammenarbeit vor einiger Zeit diskutiert haben. Wir prüfen die Möglichkeit, einen umfassenden operativen Verteidigungsplan zu entwickeln. Ghana und die Ukraine haben keinen Verteidigungsplan. Deshalb haben wir beschlossen, Verhandlungen aufzunehmen“, erklärte Ablakwa.

Der Minister merkte an, dass sich technische Experten aus den Außenministerien beider Länder bereits getroffen hätten, um die Bedingungen eines künftigen Abkommens zu skizzieren.

„Wir gehen davon aus, dass entweder Präsident Selenskyj zu einem Staatsbesuch nach Ghana kommen wird oder Präsident Magama hierher reisen wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir die laufenden Verhandlungen abschließen und dann auf dieser Grundlage ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich unterzeichnen können“, fügte der afrikanische Diplomat hinzu. Zur Erinnerung: Der Außenminister Ganas war zum ersten Mal in der Ukraine. Ablakwa führte Gespräche mit dem Außenminister der Ukraine. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz erklärte Sybiha, dass mehr als 1700 Bürger aus afrikanischen Ländern auf der Seite der Russischen Föderation gegen die Ukraine kämpfen.