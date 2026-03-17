KI im Dienst der Ukraine: Großbritannien wird bei der Integration der Technologien auf dem Schlachtfeld helfen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Womit wird sich das erste Technologiezentrum beim Verteidigungsministerium befassen? Großbritannien wird die Einrichtung eines Zentrums für künstliche Intelligenz beim ukrainischen Verteidigungsministerium finanzieren, das sich mit der Einführung von Technologien auf dem Schlachtfeld befassen wird.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf den Pressedienst der britischen Regierung.