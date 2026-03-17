Selenskyj überreichte dem britischen König ein Geschenk

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Der Präsident der Ukraine hat Charles III. ein iPad geschenkt, das zur Ortung von Drohnen genutzt werden kann.

Präsident Wolodymyr Selenskyj hat dem britischen König Charles III. ein iPad geschenkt. Dies teilte er am Ende seiner Rede im britischen Parlament mit.

Der ukrainische Präsident bezeichnete dieses Gerät als Instrument, das zur Verfolgung und Koordinierung der Verteidigung gegen Drohnen eingesetzt werden kann.

Er forderte zudem die Staats- und Regierungschefs weltweit auf, in moderne Verteidigungstechnologien zu investieren.

„Wir sind bereit, alles zu tun, damit unsere Verteidigung denen einen Schritt voraus ist, die töten wollen. Arbeiten Sie so eng wie möglich mit uns zusammen, damit weder Kiew noch London noch irgendeine andere Hauptstadt gezwungen ist, sich unter Netzen vor Drohnen zu verstecken oder ohne einen sicheren Himmel, ein sicheres Land und ein sicheres Meer zu leben.

In einer Welt, in der Drohnen zunehmend dominieren, brauchen wir Instrumente wie dieses iPad – also ein Schutzsystem, das wir gemeinsam schaffen können“, erklärte er.

Selenskyj erklärte, er habe Charles III. das Geschenk als „Zeichen des Respekts und der Dankbarkeit sowie zur Stärkung der Zusammenarbeit mit Großbritannien“ überreicht.

Er scherzte, der König habe gefragt, ob er mehrere iPads besitze, woraufhin Selenskyj antwortete, er habe nur eines. Daraufhin sagte der britische König, er werde es mit dem Ministerpräsidenten „teilen“.

Zur Erinnerung: Selenskyj erklärte zudem, dass nun nicht nur große Regime wie in Russland und im Iran Zugang zu Drohnen erhalten könnten, sondern sogar terroristische Gruppierungen oder Einzeltäter.