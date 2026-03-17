Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Ein Experte der Nationalen Akademie der Wissenschaften erklärte, warum westliche Gelder nicht ausreichen werden und wie Korruption einen technologischen Sprung verhindert . Ist es möglich, einen langwierigen Krieg zu gewinnen, wenn man ein Land bleibt, das Getreide verkauft, anstatt Technologien zu entwickeln? Und warum glauben Politiker und Gesellschaft an ein „Wirtschaftswunder“ nach dem Krieg, während die Ukraine physisch die Überreste ihrer Industrie verliert?

Antworten auf diese Fragen sowie Informationen darüber, wie die Ukraine vermeiden kann, zu einem wirtschaftlich rückständigen Land zu werden, finden Sie im Interview für RBK Ukrajina mit Dr. Serhij Korablin, Doktor der Wirtschaftswissenschaften und korrespondierendes Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften der Ukraine.