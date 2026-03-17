Auf die beiden insolventen Banken bewerben sich 11 Käufer – der Garantiefonds

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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Das Interesse an der AG „Erste Investitionsbank“ und der AG „Motor-Bank“ ist sehr groß. Dabei handelt es sich nicht nur um ukrainische, sondern auch um internationale Investoren.

Der Einlagensicherungsfonds für Privatpersonen teilte mit, dass die Fristen für die offenen Ausschreibungen zur Suche nach Investoren für die Entflechtung der zahlungsunfähigen AG „Erste Investitionsbank“ und AG „Motor-Bank“ bis zum 24. März verlängert wurden.

Die Entscheidung wurde „aufgrund des erheblichen Interesses des Marktes“ getroffen.

Die Frist für die Prüfung der eingereichten Angebote und die Ermittlung der Gewinner der offenen Ausschreibungen wurde auf den 31. März verschoben.

Dementsprechend wurden die Fristen für die Einreichung von Anträgen auf Zugang zum Datenraum dieser beiden Banken automatisch bis zum 17. März verlängert.

„Das Interesse an diesen Banken ist sehr groß. Um sich mit den Vermögenswerten vertraut zu machen, haben sich 11 potenzielle Käufer in den virtuellen Raum begeben; in der nächsten Phase erwarten wir Wettbewerbsangebote“, erklärte die stellvertretende Verwaltungsdirektorin des Fonds, Wiktoria Stepanets.

Ihren Angaben zufolge handelt es sich dabei nicht nur um ukrainische, sondern auch um internationale Investoren, die bestrebt sind, ihr Geschäft auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Gleichzeitig müssen die Investoren ihre tatsächliche Fähigkeit zum Erwerb einer Bank gegenüber der Nationalbank der Ukraine durch eine Vorqualifizierung und/oder die Genehmigung des Erwerbs einer wesentlichen Beteiligung an der Bank nachweisen.

Zur Erinnerung: Der Einlagensicherungsfonds beginnt mit der Auszahlung von Entschädigungen an die Einleger der zahlungsunfähigen Motor-Bank und der PINbank.