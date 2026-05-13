Die Russen haben die Region Dnipropetrowsk mehr als 40 Mal angegriffen: zwei Menschen wurden verletzt, es gab erhebliche Zerstörungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In der Region Dnipropetrowsk gab es über 40 Angriffe mit Drohnen und Artillerie: zwei Menschen wurden verletzt, Häuser und Infrastruktur wurden zerstört.

Am Mittwoch griff der Feind vier Bezirke der Region Dnipropetrowsk mehr als 40 Mal mit Drohnen und Artillerie an. Zwei Menschen wurden verletzt.

Quelle: : Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, in den sozialen Netzwerken

Details: : Seinen Angaben zufolge wurden in den Gemeinden Nikopol, Tscherwonohryhorivka und Marhanezk Mehrfamilien- und Privathäuser, ein Unternehmen, ein Verwaltungsgebäude, zwei Tankstellen sowie über 20 Fahrzeuge beschädigt. Zwei Personen – Männer im Alter von 50 und 57 Jahren – wurden verletzt. Sie werden ambulant behandelt.

In Dnipro wurde die Infrastruktur schwer beschädigt.

Im Bezirk Synelnykove waren insbesondere die Gemeinden Synelnykove und Pokrowska von Angriffen betroffen. Ein Privathaus stand in Flammen.

Im Gebiet Krywyj Rih griffen die Russen die Gemeinden Selenodolsk und Hrushevsk an. Ein Privathaus wurde beschädigt.