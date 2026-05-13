Die Russen haben die Region Dnipropetrowsk mehr als 40 Mal angegriffen: zwei Menschen wurden verletzt, es gab erhebliche Zerstörungen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In der Region Dnipropetrowsk gab es über 40 Angriffe mit Drohnen und Artillerie: zwei Menschen wurden verletzt, Häuser und Infrastruktur wurden zerstört.
Am Mittwoch griff der Feind vier Bezirke der Region Dnipropetrowsk mehr als 40 Mal mit Drohnen und Artillerie an. Zwei Menschen wurden verletzt.
Quelle: : Olexander Hanzha, Leiter der Militärverwaltung der Region Dnipropetrowsk, in den sozialen Netzwerken
Details: : Seinen Angaben zufolge wurden in den Gemeinden Nikopol, Tscherwonohryhorivka und Marhanezk Mehrfamilien- und Privathäuser, ein Unternehmen, ein Verwaltungsgebäude, zwei Tankstellen sowie über 20 Fahrzeuge beschädigt. Zwei Personen – Männer im Alter von 50 und 57 Jahren – wurden verletzt. Sie werden ambulant behandelt.
In Dnipro wurde die Infrastruktur schwer beschädigt.
Im Bezirk Synelnykove waren insbesondere die Gemeinden Synelnykove und Pokrowska von Angriffen betroffen. Ein Privathaus stand in Flammen.
Im Gebiet Krywyj Rih griffen die Russen die Gemeinden Selenodolsk und Hrushevsk an. Ein Privathaus wurde beschädigt.
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“