In Smila wurden bei einem russischen Angriff drei Personen verletzt, zwei davon schwer

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Drei Männer wurden durch einen Angriff russischer Drohnen in Smila verletzt, wie die regionale Militärverwaltung und der Staatliche Rettungsdienst mitteilten. Die Aufräumarbeiten dauern an.

Drei Männer wurden bei einem russischen Angriff in der Stadt Smila im Gebiet Tscherkassy verletzt.

Quelle: : Ihor Taburets, Leiter der regionalen Militärverwaltung, und der Staatliche Notdienst auf Telegram

Zitat des Leiters der Region: : „Insbesondere unsere Gemeinde Smila geriet ins Visier des Feindes. Derzeit verzeichnen wir den Absturz russischer Drohnen an mehreren Orten in der Stadt und in benachbarten Dörfern. Betroffen ist die Wohninfrastruktur. Wir haben drei Verletzte: zwei schwer, einer mittelschwer.“

Details: Der Staatliche Rettungsdienst präzisierte, dass in Smila drei Männer im Alter von 41, 33 und 29 Jahren verletzt wurden. Sie wurden alle ins Krankenhaus eingeliefert.

„Trotz wiederholter Gefahr durch feindliche Angriffe löschten die Rettungskräfte Brände an gleich vier Orten. Sprengstoffexperten untersuchten die Einschlagstellen“, teilte der Katastrophenschutzdienst mit.

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Hintergrund:

Am Morgen des 13. Mai teilte Präsident Wolodymyr Selenskyj mit, dass sich über hundert russische Drohnen im ukrainischen Luftraum befinden und es im Laufe des Tages zu neuen Wellen feindlicher Angriffe kommen könnte.