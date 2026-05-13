Eine Drohne ist in Iwano-Frankiwsk in ein mehrstöckiges Wohnhaus eingeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

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In Iwano-Frankiwsk wurde infolge eines russischen Angriffs ein Wohnhaus beschädigt. Drei Menschen wurden verletzt.

In Iwano-Frankiwsk wurde infolge eines massiven russischen Angriffs ein Wohnhaus getroffen, Menschen wurden verletzt. Dies teilte Bürgermeister Ruslan Martsinkiv am Mittwoch, dem 13. Mai, auf Telegram mit.

„Leider ist ein Wohnhaus in der Konowalz-Straße getroffen worden. Vorläufig gibt es keine Todesopfer, aber es gibt Verletzte“, schrieb er.

Nach Angaben des Bürgermeisters erhalten alle Verletzten medizinische Hilfe, auch der Staatliche Katastrophenschutzdienst ist im Einsatz.

Später fügte der Bürgermeister hinzu, dass drei Personen verletzt wurden, die sich im Krankenhaus befinden; es besteht keine Lebensgefahr.

„Vernachlässigen Sie die Sicherheit nicht, denn es gibt Informationen, dass der Feind weiterhin beschießen wird. Reagieren Sie auf Alarmmeldungen! Gehen Sie nicht mit Kindern im Stadtzentrum spazieren, setzen Sie sich keiner Gefahr aus“, betonte Martsinkiv.

Zur Erinnerung: Russland greift die Ukraine seit dem frühen Morgen mit Drohnen an. Es gibt Schäden in verschiedenen Regionen, doch die Russen konzentrieren sich vor allem auf die westlichen Gebiete. In der Region Riwne kamen bei einem Drohnenangriff drei Menschen ums Leben, vier weitere wurden verletzt.

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