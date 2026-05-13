Eine Drohne ist in Iwano-Frankiwsk in ein mehrstöckiges Wohnhaus eingeschlagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
In Iwano-Frankiwsk wurde infolge eines russischen Angriffs ein Wohnhaus beschädigt. Drei Menschen wurden verletzt.
In Iwano-Frankiwsk wurde infolge eines massiven russischen Angriffs ein Wohnhaus getroffen, Menschen wurden verletzt. Dies teilte Bürgermeister Ruslan Martsinkiv am Mittwoch, dem 13. Mai, auf Telegram mit.
„Leider ist ein Wohnhaus in der Konowalz-Straße getroffen worden. Vorläufig gibt es keine Todesopfer, aber es gibt Verletzte“, schrieb er.
Nach Angaben des Bürgermeisters erhalten alle Verletzten medizinische Hilfe, auch der Staatliche Katastrophenschutzdienst ist im Einsatz.
Später fügte der Bürgermeister hinzu, dass drei Personen verletzt wurden, die sich im Krankenhaus befinden; es besteht keine Lebensgefahr.
„Vernachlässigen Sie die Sicherheit nicht, denn es gibt Informationen, dass der Feind weiterhin beschießen wird. Reagieren Sie auf Alarmmeldungen! Gehen Sie nicht mit Kindern im Stadtzentrum spazieren, setzen Sie sich keiner Gefahr aus“, betonte Martsinkiv.
Zur Erinnerung: Russland greift die Ukraine seit dem frühen Morgen mit Drohnen an. Es gibt Schäden in verschiedenen Regionen, doch die Russen konzentrieren sich vor allem auf die westlichen Gebiete. In der Region Riwne kamen bei einem Drohnenangriff drei Menschen ums Leben, vier weitere wurden verletzt.
Luftgefahr für mehrere Tage. Neue Taktik der Russischen Föderation
Forumsdiskussionen
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Falls dann da eine Erweiterung der APP kommt oder was neues, werde ich natürlich ausprobieren und dann berichten. Hab mir jetzt mal die APP geholt, derzeit funktionieren ja nur Busse und LKW, im Grunde...“
Obm100 in Recht, Visa und Dokumente • Re: Aufenthaltsgenehmigungen müssen wieder erneuert werden
„Ich vermute Geldmacherei! Immerhin kostet die bescheuerte Karte über 1000 Hrivnas+ Krankenversicherung für 2000 Hrivnas und ungefähr 300 Euro Absicherung beim Ernstfall, die aber kein Arzt der Ukraine...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bekannte (UA) ist gestern gegen 17 Uhr wieder in Korczowa eingereist - ca. 1h“
Bernd D-UA in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Bin gestern Nachmittag um 15.00 Uhr Kiewzeit am Grenzübergang Zosin / Ustiluh eingereist. 12 PKW in der Schlange nach ca. 20 Minuten war ich im Grenzbereich, da erstmals die EU Spur nur EU Kennzeichen,...“
Frank in Berichte und Reisetipps • Re: An welchem Grenzübergang zwischen Polen und der Ukraine geht es am schnellsten?
„Gestern ist ein Bekannter (Ukrainer) über Krakowez mit dem Auto ausgereist. 1h vor der Grenze und 0,5h im Grenzbereich“
Anuleb in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Womöglich keine gute Idee. Unser Sozialamt z. B. wollte die Nebenkosten in einer ähnlichen Situation detailliert...“
Bernd D-UA in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Weshalb wollt ihr zusammenziehen, wenn Deine Rente nicht reicht? Du kannst diese Frau nicht ernähren? Dann ist sie doch bisher besser dran, hat ihr Bürgergeld und Wohnraum etc., Krankenversicherung hat...“
ukra in Hilfe und Rat • Re: Mit ukrainischer Frau unter einem Dach
„Sie kann als Untermieterin bei Dir einziehen dadurch bildet Ihr keine Bedarfsgemeinschaft. Nur Ihr BG wird gekürzt, wie viel weiß ich nicht. Erkundige Dich mal in diese Richtung.“