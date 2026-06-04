Im Mai haben die Energieversorger die Stromversorgung für vier Millionen Verbraucher wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Laufe des Monats Mai haben die ukrainischen Energieversorger die Stromversorgung für mehr als vier Millionen Verbraucher wiederhergestellt, die infolge russischer Angriffe und Kampfhandlungen ohne Strom waren; die meisten Verbraucher wurden in sieben Regionen wieder ans Netz angeschlossen.

Dies teilt das Energieministerium mit.

Die Wiederherstellungsarbeiten fanden in Regionen statt, die regelmäßig feindlichen Beschuss und Schäden an der Energieinfrastruktur erleiden, wie das Ministerium angab.

Die meisten Verbraucher wurden von Fachkräften in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Sumy, Tschernihiw, Mykolajiw, Saporischschja und Charkiw wieder ans Netz angeschlossen.

„Trotz der schwierigen Sicherheitslage haben die Energieversorger die Folgen der Beschüsse zügig beseitigt und die Stromversorgung für die Verbraucher wiederhergestellt“, heißt es in der Mitteilung.

Die ukrainischen Energieversorger stellen täglich die Stromversorgung in allen Regionen wieder her, in denen es die Sicherheitslage zulässt, und versorgen so Millionen von Bürgern wieder mit Strom und gewährleisten den stabilen Betrieb des Stromnetzes, teilte das Ministerium mit.