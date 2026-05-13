Die beliebtesten Benziner des Monats April unter den Ukrainern wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Derzeit ist der Hyundai Tucson der Marktführer unter den neuen Benzinfahrzeugen.

Im April wurde der Fahrzeugbestand der Ukraine um 13.600 Personenkraftwagen mit Benzinmotoren erweitert. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Das sind 15 % mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Davon waren 2.400 Neuwagen (+12 %), weitere 11.200 waren Gebrauchtwagen (+16 %).

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