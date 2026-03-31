Die bei den Ukrainern beliebtesten Neuwagenmodelle wurden bekannt gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Es handelt sich um den RENAULT Duster, den TOYOTA RAV-4, den TOYOTA LC Prado, den HYUNDAI Tucson, den MAZDA CX5, den SKODA Kodiaq, den VW Touareg, den SKODA Karoq, den BYD Leopard 3 und den NISSAN Qashqai.

In der Ukraine wurden seit Jahresbeginn 9.500 neue Personenkraftwagen verkauft. Dies berichtet UkrAwtoProm.

Fast 87 % dieser Verkäufe entfielen auf das Segment der Geländewagen und Crossover.

Zu den Top-10-SUV-Modellen gehörten:

Im Februar kauften die Ukrainer 2.700 aus den USA importierte Gebrauchtwagen, was einem Rückgang von 16 % gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2025 entspricht.

Autos aus China: Die beliebtesten Modelle im Februar