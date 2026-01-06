Im vergangenen Jahr haben die Ukrainer ab 2022 eine Rekordzahl neuer Autos gekauft

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im vergangenen Jahr wurden 81,3 Tausend neue Personenkraftwagen in die ukrainische Autoflotte aufgenommen, das sind 17% mehr als 2024. Dies ist das höchste Jahresergebnis für dieses Segment des Automarktes seit 2022.

Dies berichtet UkrAwtoProm.

Analysten zufolge wurde die chinesische Marke BYD am Ende des Jahres mit 10352 verkauften Autos zum Marktführer bei neuen Personenkraftwagen, das ist fünfmal mehr als 2024.

Zu den Top 10 Marken gehören:

1. BYD – 10352 Einheiten (+401%);

2. TOYOTA – 10181 Einheiten (-5%);

3. VOLKSWAGEN – 7380 Einheiten (+51%);

4. RENAULT – 6281 Einheiten (-14%);

5. SKODA – 6153 Einheiten (+22%);

6. BMW – 3757 Einheiten (-22%);

7. HYUNDAI – 3633 Einheiten (+39%);

8. ZEEKR – 2984 Einheiten (+264%);

9. AUDI – 2864 Einheiten (+42%);

10. HONDA – 2655 Einheiten (+31%).

Laut UkrAwtoProm gewann der kompakte Crossover RENAULT Duster den Titel des meistverkauften Neuwagenmarktes im Jahr 2025. Zu den Top Drei gehören auch der TOYOTA RAV-4 und der VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

In der Ukraine machen die zehn beliebtesten Modelle 40% des ukrainischen Neuwagenmarktes im Dezember 2025 aus.