Kiew stellt die Lebenserhaltungssysteme wieder her – Klitschko

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Kiew stellt nach dem Notfall im ukrainischen Energiesystem schrittweise die Lebenserhaltungssysteme der Stadt wieder her.

Dies teilte der Vorsitzende der Stadtverwaltung von Kiew, Witalij Klitschko, mit.

Der Ausfall führte zu einer Unterbrechung der Wasser- und Wärmeversorgung der Stadt.

Nach Angaben des Bürgermeisters wurde die Wasserversorgung auf der linken Seite bereits wiederhergestellt.

Derzeit funktioniere das Wasserversorgungssystem in den Bezirken Holosiivskyj, Petscherskyj und Shevchenkivskyj mit vermindertem Druck, erklärte er.

„Derzeit sind 3419 Hochhäuser ohne Heizung, vor allem am rechten Ufer der Hauptstadt“, sagte Klitschko.

„Die Kommunal- und Energieversorger arbeiten daran, die notwendigen Dienstleistungen für die Einwohner Kiews wiederherzustellen“, fügte er hinzu.

Zur Erinnerung:

Den Energieversorgern ist es gelungen, die Situation in der Region Kiew zu stabilisieren, aber in der Stadt Kiew dauern die Notabschaltungen noch an.

Im Energiesystem der Ukraine ist es zu einem Systemausfall gekommen, durch den ein großer Teil der Ukraine ohne Strom ist.

In der Hauptstadt, im Gebiet Kiew und im Gebiet Dnipropetrowsk wurde die Stromversorgung für kritische Infrastrukturen jedoch bereits wiederhergestellt.

Die Notabschaltungen im Gebiet Dnipropetrowsk wurden aufgehoben.

Den Energieversorgern ist es gelungen, die Lage zu stabilisieren und die Stromversorgung in einem Teil der Region Odessa wiederherzustellen.